Esposito commenta dopo Napoli-Inter: “Dalle sconfitte si impara”

Esposito ha commentato il pareggio ottenuto in Napoli-Inter, che non ha permesso ai nerazzurri di passare il turno di Coppa Italia. Il giovane attaccante mostra saggezza nell’analisi dell’eliminazione. Di seguito la sua storia su Instagram

REAZIONE NERAZZURRA – La ripresa del calcio dopo l’emergenza Coronavirus non ha portato il risultato sperato in casa Inter. Il pareggio per 1-1 è costato l’eliminazione in Coppa Italia. Sebastiano Esposito non è stato utilizzato, ma ha commentato su Instagram, con le emozioni del giorno dopo, l’esito di Napoli-Inter. Adesso i nerazzurri dovranno ripartire al meglio in campionato e tentare la rimonta ai primissimi posti. Di seguito la storia Instagram.