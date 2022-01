Salcedo più di Caicedo, la punta adesso è una priorità per l’Inter – CdS

Salcedo secondo il Corriere dello Sport è la soluzione più facile per mettere subito a disposizione un attaccante a Simone Inzaghi. Caicedo subito dopo, ma la situazione legata al Genoa non è semplice.

PRIORITÀ – Salcedo è la soluzione più semplice per mettere subito a disposizione di Simone Inzaghi un attaccante. Il giovane è andato allo Spezia in prestito, ma non ha trovato spazio. L’alternativa è Caicedo, che Inzaghi conosce bene, ma è una soluzione ritenuta interessante purché non costi. Dal Genoa (che tratta Piccoli dall’Atalanta), piace anche Destro, ma è titolare. Se potesse scegliere liberamente, Inzaghi tornerebbe a chiedere Petagna, che non è contento della situazione a Napoli, e inoltre è assai complicato che il club azzurro lo faccia partire in prestito a una diretta concorrente per lo scudetto. Tra oggi e domani la dirigenza dell’Inter si riunirà per fare il punto sul mercato, l’orientamento del club è quella di prendere un giocatore che conosca bene la Serie A. Sono circolati anche i nomi di Keita Balde e Kalinic, che però non trovano riscontri.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti