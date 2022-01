Inzaghi, vittorie negli ultimi minuti: dalla Lazio all’Inter è successo 22 volte – CdS

Inter, terza vittoria al fotofinish negli ultimi dieci giorni. Quando accade con frequenza non può essere un caso: la “zona Inzaghi” esiste davvero, altrimenti non si spiegherebbe che prima la Lazio e ora l’Inter trovino la via del gol spesso negli ultimi dieci minuti.

DATO CLAMOROSO – L’Inter è reduce da un clamoroso tris nello spazio di soli dieci giorni: dalla Supercoppa italiana vinta contro la Juventus grazie al gol di Alexis Sanchez al 120′, passando per la sfida di Coppa Italia contro l’Empoli dove, grazie a un gol di Ranocchia, i nerazzurri hanno ripreso il risultato. Infine, il gol di Dzeko in campionato, sabato sera, realizzando il gol vittoria contro il Venezia. Come già detto in precedente, quella di Simone Inzaghi è un’onda lunga che porta sin dai tempi della Lazio. Considerando solo la Serie A, infatti, tra Lazio e Inter sono ben ventidue le partite vinte negli ultimi dieci minuti dal tecnico piacentino.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno