Zazzaroni: «Juventus e Milan sono queste? Inzaghi può dormire tranquillo»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale oggi ha detto la sua riguardo Milan-Juventus e la prestazione di entrambe le squadre. Considerando anche il risultato, a detta sua l’Inter di Simone Inzaghi può dormire in sonni tranquilli.

SONNI TRANQUILLI – Zazzaroni commenta la prestazione di Milan e Juventus e dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A: «Se Milan e Juve sono queste, e per quel che s’è visto da fine ottobre a oggi sospetto che non possano fare molto di più, il perennemente afono Inzaghi può dormire sonni tranquilli (e non escludo che riesca a far festa addirittura a fine marzo). La sua Inter, oltre a cambi più numerosi e qualitativi, ha una determinazione nella ricerca della vittoria che le avversarie non esprimono più da tempo. In classifica il Milan (18 punti nelle ultime 12 giornate contro i 27 della Juve) è stato raggiunto e superato dal Napoli (il vantaggio gli deriva dal confronto diretto); Napoli che sta assumendo le sembianze di quello vero e che può prendersela anche con se stesso per i punti lasciati al Maradona a Empoli e Spezia».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni