Romano: “Kumbulla, Inter in vantaggio! Juventus inserita in corsa”

Marash Kumbulla secondo quanto riportato da “La Stampa” oggi, sarebbe vicino la Juventus (VEDI articolo), ma secondo quanto riportato dal giornalista di “Sky Sport” Fabrizio Romano, l’Inter sarebbe ancora in vantaggio invece sul giovane difensore del Verona.

ANCORA VANTAGGIO – Marash Kumbulla vicino alla Juventus? No, secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, l’Inter sarebbe ancora in vantaggio sul difensore del Verona e “smentisce” quanto pubblicato oggi da “La Stampa”: “L’Inter ha un vantaggio importante per Marash Kumbulla come raccontato da gennaio: è in pole e ha tutta l’intenzione di prenderlo, si tratta col Verona sulle cifre. La Juve si è inserita in corsa ma tutto dipende dai nerazzurri”. Di seguito il tweet del giornalista.