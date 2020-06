Nainggolan, Atalanta c’Ã¨ ma non escluso uno scenario! Ex torna alla Dea?

Nainggolan, Atalanta c’è ma non escluso uno scenario! Ex torna alla Dea?

Tra le varie ipotesi per il futuro di Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter in prestito al Cagliari, si fa strada quella Atalanta

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it” tramite “L’Eco di Bergamo”, il sogno Atalanta si chiama Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, in prestito al Cagliari ma di proprietà dell’Inter, sarebbe finito nel mirino della società di Percassi.

PROBLEMA – Ci sarebbe però un nodo da sciogliere da parte di quest’ultimo. Non si tratterebbe tanto del costo del cartellino, fissato a 20 milioni di euro, quanto quello dell’ingaggio di 4 milioni, vale a dire il doppio dei top atalantini. Il club meneghino avrebbe già fatto sapere di non aver intenzione di contribuire in tal senso. Inoltre non sarebbe neppure escluso che il 32enne torni alla base per restare. Così come che riprenda la strada di Roma, sempre a tinte giallorosse.

RITORNO – Quanto al fronte Roberto Gagliardini, stando al portale, i bergamaschi stanno pensando anche all’italiano. Da tenere d’occhio dunque la possibilità che l’ex possa tornare alla Dea che anni fa lo aveva lanciato facendolo entrare nelle mire della compagine milanese.