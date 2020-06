Lautaro Martinez-Barcellona, blocco per 2 motivi! Inter apre in un caso

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter nel mirino del Barcellona

TRATTATIVA – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di “Sky Sport”, nell’articolo a sua firma su “Calciomercato.com” sulla situazione relativa al futuro di Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter richiesto dal Barcellona. “Il Barcellona non può pagare la clausola rescissoria di Lautaro Martinez. Una posizione chiara al momento per quella che è la situazione del club blaugrana: la comunicazione è arrivata in maniera netta, il Barça lo ha fatto trapelare con forza, non verserà i 111 milioni di euro previsti dal contratto con l’Inter in un’unica soluzione entro il 7 luglio. In sostanza, non pagherà formalmente la cifra intera in forma cash e non farà ricorso a un fondo che aiuti l’investimento, come emerso dalla Catalogna nei giorni scorsi“.

SVILUPPI – Romano spiega quindi che resterebbe una distanza tra domanda e offerta. “La situazione si è bloccata da giorni. Perché la trattativa va avanti per Lautaro ma non c’è ancora alcun accordo, né l’Inter ha in pugno un sostituto reale. Si può andare pure oltre giugno, le tempistiche si sono dilatate rispetto alle sensazioni di marzo viste le perdite post-Coronavirus. E il Barça non pagherà la clausola cash ma continuerà a proporre una quota cash alta più almeno un giocatore nell’operazione; ad oggi, valutare 40 milioni Junior Firpo è semplicemente impensabile nelle idee dell’Inter. Ecco perché la distanza resta, il club nerazzurro apre solo e soltanto a una cessione a fronte di 111 milioni di valutazione reale e non ‘gonfiata’, avendo capito che il Barça non pagherà la clausola cash. Oggi, non c’è un’intesa né una stretta di mano. E le valutazioni dei singoli giocatori proposti dal Barcellona rimangono spropositate. Per una trattativa che procede ma senza svolte e farà parlare ancora a lungo, anzi più a lungo di quanto si pensasse“.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com