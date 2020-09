Romano: “Emerson, non solo Inter. Lo vuole la Juventus, la formula…”

Condividi questo articolo

Emerson Palmieri Italia

Emerson resta il nome per la fascia sinistra dell’Inter, attualmente occupata da Ashley Young, senza però dimenticare la possibilità Perisic. L’italo-brasiliano è in uscita dal Chelsea, soprattutto dopo l’arrivo di Chilwell. Secondo il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, Emerson però rientrerebbe nei piani anche della Juventus.

NON SOLO L’INTER – Emerson, non solo l’Inter sulle sue tracce. Il Chelsea è pronto a cedere l’italo-brasiliano non convocato l’ultima partita persa contro il Liverpool. Attenzione però, perché secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”, sul calciatore ci sarebbe anche la Juventus: «Il terzino è sempre piaciuto ai dirigenti, Pirlo lo approva ma tanto passerà dalla formula, se il Chelsea dovesse concedere un prestito con opzione dopo l’arrivo di Chilwell a sinistra, i bianconeri ci proverebbero davvero. Anche perché questa mossa metterebbe in pericolo l’operazione Emerson per l’Inter, da tempo attenta sia all’italo-brasiliano che ad Alonso. Ma partirà solo uno dei due, per questo portare Palmieri alla Juventus bloccherebbe in un colpo solo l’opzione di prendere un terzino dal Chelsea per Conte».