Conte schiererÃ  Vidal titolare con la Fiorentina? Ecco pro e contro

Conte schiererà Vidal titolare con la Fiorentina? Ecco pro e contro

Arturo Vidal Barcellona

Conte finalmente ha il suo centrocampista di riferimento, Vidal. Ma in Inter-Fiorentina per la prima di campionato lo schiererà subito da titolare?

SUBITO IN CAMPO? – Sabato l’Inter farà il suo esordio in Serie A per la stagione 2020-2021 sfidando la Fiorentina. La domanda sorge spontanea: Vidal sarà subito titolare? Il cileno è ormai a Milano, ma Conte dovrà valutare se schierarlo dal primo minuto. E al posto di chi, ma questa è una questione a parte.

INSERIMENTO RAPIDO – I motivi che spingono per il sì sono intuitivi. Conte adora Vidal, lo insegue da un anno pieno e non vede l’ora di aggiungere benzina super al suo motore. Anche per dimostrare sul campo i motivi di tanta insistenza nel richiederlo. Il cileno dal canto suo conosce il tecnico e le sue richieste tattiche. In più negli anni ha affinato le sue capacità di lettura degli schemi, adattandosi praticamente a tutto. E come ciliegina, ovviamente, conosce già la Serie A. Il suo inserimento in nerazzurro insomma dovrebbe essere rapido e naturale. Non come successo per Eriksen, per chiarirci.

CONOSCERE IL GRUPPO – E i dubbi allora? Da qui a sabato per Vidal ci saranno giusto un paio di allenamenti con l’Inter. Praticamente i suoi primi in gruppo in questa pre stagione. Il centrocampista si è sempre tenuto in forma, ma sostanzialmente da solo. Soprattutto deve scoprire un contesto nuovo, quello nerazzurro. Con compagni che non ha mai visto e a cui un minimo dovrà adattarsi. Conte di solito non a caso è prudente sull’inserimento dei nuovi. Questione di equilibrio generale, movimenti reciproci, intesa. Vidal sarà l’eccezione?