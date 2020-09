Alli via dal Tottenham anche in prestito? PSG c’Ã¨, piace sempre a Conte

Alli via dal Tottenham anche in prestito? PSG...

Dele Alli potrebbe lasciare veramente il Tottenham già da questa sessione di mercato. Il Daily Mail torna a parlare del centrocampista inglese, qualche anno fa uno dei migliori giovani centrocampista in circolazione valutato sui 100 milioni. Oggi un giocatore da ritrovare che lo steso José Mourinho fatica a far rinascere. Il sito inglese ribadisce (vedi QUI) il calciatore è seguito dal Paris-Saint Germain ma piace anche ad Antonio Conte.

VIA ANCHE IN PRESTITO – Dele Alli può salutare il Tottenham per trasferirsi altrove, ma il presidente Daniel Levy è stato chiaro riguardo la sua cessione: non sarà svenduto. Gli Spurs al massimo valutano la possibilità di andare a giocare in prestito ma senza svalutare il prezzo del calciatore che, solo qualche anno fa, si aggirava intorno ai 100 milioni. Il calciatore di recente è stato escluso addirittura dalla lista convocati del Tottenham, e potrebbe partire – anche in prestito – altrove. Il Paris-Saint Germain lo segue, ma il Daily Mail ribadisce l’ammirazione di Antonio Conte sin dai tempi del Chelsea.

