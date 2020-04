Rakitic-Inter, ipotesi legata a Lautaro Martinez? Barcellona spera – Sport

Ivan Rakitic è in uscita dal Barcellona: il croato è in scadenza nel 2021 e i Blaugrana vorrebbero cercare di monetizzare il più possibile dalla sua cessione in estate. Come riporta Sport, l’ipotesi Inter non è tramontana: per i catalani il centrocampista potrebbe essere una pedina per arrivare a Lautaro Martinez

QUANTI NOMI – L’asse Milano-Barcellona rischia di farsi incandescente. Il nome di Lautaro Martinez viene accostato quotidianamente ai colori blaugrana (vedi qui). Ma non è l’unico tema caldo. Le parole di Massimo Moratti hanno infatti riacceso il sogno dei tifosi nerazzurri: Lionel Messi (vedi qui). Non basta? Ecco allora che dalla Spagna tornano a parlare di Ivan Rakitic in ottica Inter. Ma in che temini?

L’IPOTESI – Il centrocampista croato è in scadenza nel 2021 e difficilmente rinnoverà con il Barcellona. Il club catalano vorrebbe dunque cercare di monetizzare il più possibile da una sua cessione in estate: 20 milioni la base su cui poi trattare. Il giocatore non vorrebbe andare via dalla Liga e ha un’idea chiara in mente: tornare al Siviglia. Ipotesi non vista di buon occhio da parte dei Blaugrana: difficilmente il club andaluso potrà accontentare le richieste di Bartomeu. Ecco che dunque si prendono in considerazione tutte le ipotesi. Tra cui l’Inter: i nerazzurri in passato si erano interessati a Raktic. Scenario preferenziale per il Barcellona, che vorrebbe inserire il croato nell’affare Lautaro Martinez.

