Lautaro Martinez per il Barcellona ormai è un’ossessione – TS

“Tuttosport” sottolinea che il nome di Lautaro Martinez per il Barcellona non è un semplice obiettivo di mercato, ma una vera ossessione.

DA OBIETTIVO A OSSESSIONE – Ormai Lautaro Martinez per il Barcellona è diventato un’ossessione. Magari non quanto Neymar, altro giocatore che tutti vorrebbe rivedere in Catalogna, ma è evidente quanto dalla parti del Camp Nou il centravanti argentino dell’Inter rappresenti qualcosa di più di un semplice obiettivo di mercato. Non passa giorno, infatti, che sulle prime pagine dei due quotidiani sportivi legati al Barcellona, “El Mundo Deportivo” e “Sport” non ci sia un richiamato a Martinez. E’ lui il protagonista indiscusso del mercato blaugrana, non fosse altro perché a indicare il suo nome al presidente Bartomeu è stato il giocatore più importante della squadra, Leo Messi.

NODO CONTROPARTITE – Il nodo è sulle contropartite. Il Barcellona è pronto a offrire diversi profili – in questo mese si sono fatti almeno una decina di nomi, da Vidal a Semedo, passando per Arthur, Coutinho e addirittura Griezmann -, con l’Inter però ferma sulla volontà di incassare molto e non portarsi in casa giocatori sovrastimati e pesanti per il bilancio.