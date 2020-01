Politano-Spinazzola, Inter e Roma spedite. No Cagliari per...

Politano-Spinazzola, Inter e Roma spedite. No Cagliari per il nerazzurro?

Condividi questo articolo

Prende sempre più corpo lo scambio tra Inter e Roma: Matteo Politano nella Capitale, Leonardo Spinazzola alla corte di Antonio Conte. Stando a quando riporta Gianluca Di Marzio, l’attaccante nerazzurro non prenderà parte alla sfida contro il Cagliari di Coppa Italia

FASE AVANZATA – Lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola è in fase avanzatissima. L’Inter e la Roma stanno continuando a parlare di questa ipotesi di mercato e presto potrebbe arrivare la fumata bianca. Occhio, in questo senso, a chi prenderà parte tra i nerazzurri alla sfida di questa sera contro il Cagliari di Coppa Italia: l’ex Sassuolo con ogni probabilità non verrà convocato da Antonio Conte. A dimostrazione che la trattativa è in fase conclusiva.

LA TRATTATIVA – La società nerazzurra potrebbe dunque decidere di non rischiare un eventuale infortunio del giocatore. L’accelerata della trattativa è arrivata dopo il grave infortunio a Nicolò Zaniolo e l’inserimento di Spinazzola ha sbloccato l’affare. Antonio Conte è alla ricerca di un esterno sinistro, la Roma è da tempo su Politano: i discorsi tra l’Inter e i giallorossi proseguono spediti. In giornata sono attese novità. E i segnali potrebbero già arrivare dalle scelte di Conte per la sfida di Coppa Italia, in programma alle 20.45 a San Siro.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com