Gabigol mai cosÃ¬ vicino al Flamengo! Gap ridotto e offerta all’Inter

Gabigol mai così vicino al Flamengo! Gap ridotto e offerta all’Inter

Le posizioni di Gabigol e Flamengo sarebbero ora davvero vicine: così l’attaccante dell’Inter potrebbe finire a titolo definitivo al club rossonero

FUMATA BIANCA? – Secondo quanto riportato dal sito di GloboEsporte, Gabigol e Flamengo sarebbero a un passo dall’accordo. Questa è anche la sensazione espressa dal vicepresidente del club rossonero, Marcos Braz, lunedì scorso. L’intesa finale tra le due parti potrebbe essere raggiunta nei prossimi giorni. La distanza sarebbe stata infatti notevolmente ridotta dopo l’incontro di domenica scorsa. I contatti sarebbero stati positivi in direzione di un accordo positivo riguardo il contratto. Quanto alla trattativa con l’Inter, la società brasiliana confida che si possa mettere nero su bianco l’intesa verbale sulla base di 16 milioni di euro per l’80% del cartellino dell’attaccante. Recentemente il giocatore avrebbe ricevuto anche una proposta ufficiale da parte di una squadra inglese, ma non di così alto profilo da spingerlo a lasciare il Brasile.