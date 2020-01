De Grandis: “Mi aspettavo l’Inter. Politano-Spinazzola? Conviene a tutti”

L’Inter ha concluso il suo girone di andata con il pareggio contro l’Atalanta che la lascia al secondo posto in classifica. Il punto di Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport

INTER, LAZIO E JUVENTUS AL TERMINE DEL GIRONE D’ANDATA – Come sono arrivate le prime tre della classe alla fine del girone di andata: «Sono arrivate tutte e tre un po’ stanche, nessuna ha brillato, tutte potevano non vincere anche se solo l’Inter ha perso punti. Mi aspettavo la Juventus prima, l’Inter tra quelle che dovevano dare battaglia alla Juventus e il Napoli al posto della Lazio che è la vera sorpresa».

POLITANO-SPINAZZOLA – Inter e Roma sono in trattativa per lo scambio tra Politano e Spinazzola: «In realtà conviene a tutte e due, la Roma ha un laterale destro di piede sinistro come Politano che può fare la seconda punta e mette una pezza al buco lasciato da Zaniolo. Dall’altra parte sappiamo che in più occasioni Conte ha chiesto un altro laterale sinistro, Spinazzola ama giocare a sinistra e può giocare a destra».

L’ULTIMA CONTRO L’ATALANTA – L’Inter ha concluso il suo girone di andata col sofferto pareggio contro l’Atalanta: «Contro l’Atalanta l’Inter mi ha convinto poco, ma ci sono giustificazioni. L’Atalanta è la squadra contro cui nessuno vuole giocare, l’Inter è stata accusata di essere troppo bassa e un pochino è vero, ma io credo che l’Inter scelga di pressare alto nel primo tempo e meno nel secondo. Ci possono essere diverse spiegazioni, può essere una scelta o un discorso fisico. Contro l’Atalanta nel secondo tempo sono calati perché l’Atalanta è un rullo compressore che ti fa stancare».