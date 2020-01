Milan propone scambio all’Inter: Vecino-Kessie! Ma le valutazioni… – SM

Retroscena di mercato raccontato da “Sportmediaset”. La trattativa di mercato tra Inter e Roma per lo scambio Politano-Spinazzola è in dirittura di arrivo e il Milan ha proposto un altro scambio ai nerazzurri: Kessie-Vecino. A frenare tutto la differenza delle valutazioni

LA PROPOSTA – Sembrava tutto fatto tra Inter e Milan per lo scambio tra Franck Kessie e Matteo Politano. Ma dopo la decisione dei nerazzurri di portare avanti lo scambio tra l’ex Sassuolo e Leonardo Spinazzola con la Roma, il Milan ha rilanciato. Scambio tra Kessie e Vecino: questa la proposta dei rossoneri. Il Duavolo però non ha trovato gli stessi riscontri positivi avuti invece nella prima proposta di scambio.

FRENO – A frenare, per ora, l’affare tra le due rivali sono le valutazioni dei due giocatori. In particolare, il Milan valuta il centrocampista rossonero 6/7 milioni di euro in più rispetto a Matias Vecino. E chiede, dunque, un conguaglio economico a suo favore. Difficile, a queste condizioni, che l’Inter possa accettare la proposta del Diavolo e imbastire una trattativa. Ma l’asse tra i due club meneghini si dimostra più caldo che mai. E la proposta dei rossoneri dimostra che l’ex centrocampista dell’Atalanta è ormai ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli.