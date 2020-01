Romano: “Politano-Spinazzola, un solo dettaglio! L’Inter chiude oggi?”

Lo scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma potrebbe essere chiuso in giornata. C’è grande ottimismo in casa Inter per un’operazione che ormai ha solo un dettaglio da sistemare

UN SOLO DETTAGLIO – Lo scambio Politano-Spinazzola è in dirittura d’arrivo. Il punto di Fabrizio Romano per Sky Sport: «Spinazzola è un esterno che può giocare a destra e sinistra, è molto duttile ha grandi capacità di recupero visto come ha ripreso da dei brutti infortuni. Nella Roma ha avuto poco spazio ma quando ha giocato ha sempre dimostrato affidabilità e sembra perfetto da incastrare nel 3-5-2 di Conte. È la classica occasione di mercato che per l’Inter si incastra bene visto anche il valore a bilancio. Si aggiunge un giocatore in più, italiano, che può essere utile nell’immediato e in futuro. L’Inter è ottimista e si punta a chiudere in giornata. Gli agenti non sono ancora nella sede nerazzurra, ma sono previsti dei contatti, ora bisogna trovare l’accordo sugli ingaggi che sono l’unica reale differenza. Si sta lavorando per sistemare ma c’è grande ottimismo».