Politano: “Pronto per il Napoli! Inter, grazie a tutti. I tifosi…”

Dopo l’annuncio ufficiale del suo passaggio al Napoli, Matteo Politano ha voluto affidare al suo profilo ufficiale “Instagram” le prime parole da giocatore della squadra azzurra. Parole di ringraziamento anche per l’Inter e per i suoi tifosi, che tra alti e bassi lo hanno supportato nell’ultimo anno e mezzo.

NUOVA AVVENTURA – Giornata non solo di annunci in entrata in casa Inter, ma anche in uscita. Tra questi Matteo Politano, da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli (vedi articolo). Un’avventura nella quale il giocatore è pronto a tuffarsi anima e corpo: “Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori!”.

SALUTI E RINGRAZIAMENTI – Dopo le parole riguardo al futuro e alla sua nuova avventura, Politano non ha potuto fare a meno anche di ringraziare i nerazzurri, i a partire dalla società, passando per i compagni e tutti i collaboratori, fino ad arrivare ai tifosi: “Grazie anche all’Inter per l’opportunità che mi ha dato. Ci tengo davvero a salutare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso, società, compagni, staff e collaboratori. Un grande grazie anche ai tifosi che mi hanno sempre appoggiato!”.