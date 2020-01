VIDEO – Gabigol cuore d’oro: invito al Maracanà per un tifoso speciale

Così come è festa grande per i tifosi dell’Inter dopo l’arrivo di Christian Eriksen, nella giornata di oggi anche i tifosi del Flamengo festeggiano per l’acquisto ufficiale di Gabigol dopo il prestito della scorsa stagione (vedi articolo). E proprio il brasiliano ha voluto invitare al Maracana un tifoso speciale, pieno di gioia per il suo arrivo.

CUORE D’ORO – Dopo l’annuncio ufficiale del suo ritorno al Flamengo, i tifosi della squadra carioca sono impazziti per Gabigol, principale artefice della stagione scorsa dopo aver guidato la squadra alla vittoria di campionato e soprattutto Copa Libertadores. Sui social si sono scatenati i festeggiamenti, tra cui quello di un tifoso affetto da disabilità, felicissimo per il suo ritorno. La sorella del ragazzo ha pubblicato il video della reazione del fratello alla notizia, che è subito stato retwittato dall’attaccante ex Inter. “Ti aspetto al Maracana, amico mio!”, queste le sue parole, dimostrando di essere un vero ragazzo dal cuore d’oro.