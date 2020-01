Brozovic migliora per Inter-Fiorentina: responso dopo allenamento – Sky

Intervenuto in collegamento da Appiano Gentile negli studi di “Sky Sport 24”, l’inviato Andrea Paventi ha dato qualche breve aggiornamento sulle condizioni di Marcelo Brozovic in vista di Inter-Fiorentina.

CAVIGLIA IN MIGLIORAMENTO – Dopo essere uscito per infortunio contro il Lecce e aver saltato la sfida contro il Cagliari, Marcelo Brozovic potrebbe rientrare in campo domani in occasione di Inter-Fiorentina di Coppa Italia. A riportarlo è Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, che ha dato le ultime dall’allenamento della squadra nerazzurra: «Brozovic sta recuperando, va sicuramente meglio rispetto ai giorni scorsi. Rimane un dubbio legato alla partita di domani, l’allenamento è iniziato da poco e bisogna capire se domani riusciremo a vederlo se domani sarà almeno in panchina. Viene valutato di giorno in giorno, ma Conte vuole vederlo nell’allenamento di oggi».

DUBBI – Resta dunque da capire se Antonio Conte sia disposto a rischiare il croato già nella partita di domani, o se lo preserverà in vista della sfida di domani sera. In questo senso, il responso al termine della seduta di allenamento di oggi e la giornata di domani saranno fondamentali per capire se Marcelo Brozovic possa già scendere o meno in campo e se, soprattutto, la sua caviglia sia già guarita completamente.