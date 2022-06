Pirola-Salernitana, si tratta: la formula ipotizzata con l’Inter

Una delle tante notizie di giornata è legata a un incontro fra Inter e Salernitana per discutere di Pirola (vedi articolo). Sul difensore classe 2002 le due società hanno parlato di una formula per il trasferimento.

SI TRATTA – Non è fatta, ma prosegue la trattativa fra Inter e Salernitana per Lorenzo Pirola. Come fa sapere Sky Sport, l’incontro andato in scena nella sede nerazzurra con il direttore sportivo dei campani Morgan De Sanctis ha portato a soffermarsi su una formula. Il classe 2002 si trasferirebbe ai granata in prestito, con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi della salvezza della Salernitana. Attesi nuovi sviluppi sul fronte Pirola.