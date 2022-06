Pirola-Salernitana, vertice in corso con l’Inter: accelerata forte – Sky

Pirola, di rientro all’Inter dal prestito al Monza, potrebbe trasferirsi alla Salernitana. Paventi, in collegamento con Sky Sport 24 nell’edizione dedicata al mercato, fa sapere che è in corso l’incontro anticipato nel pomeriggio (vedi articolo).

IL SUMMIT – Morgan De Sanctis, appena diventato direttore sportivo della Salernitana, è da poco più di un’ora in sede all’Inter. Oggetto della discussione Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 che torna dal prestito al Monza. I brianzoli l’avrebbero voluto, ma già nel pomeriggio Adriano Galliani aveva fatto capire che non era più nei piani biancorossi (vedi articolo). A breve l’incontro dovrebbe concludersi e si capirà se è fatta per l’uscita di Pirola. Lo riporta Andrea Paventi di Sky Sport.