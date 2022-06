Dzeko non nei piani in uscita dell’Inter, salvo un caso. Per Dybala altro

Da Paventi, in collegamento per Sky Sport 24, arriva un annuncio: non è Dzeko il giocatore che farà spazio a Dybala in attacco all’Inter. Il giornalista riepiloga gli scenari in attesa dell’arrivo di Lukaku (vedi articolo).

TUTTO FERMO – Anche oggi nessuno sviluppo sul fronte Paulo Dybala. Da Andrea Paventi però arrivano notizie su un altro attaccante: «Per Dybala l’Inter ha incontrato il suo agente, ha fatto la sua proposta ma in quel momento non c’era stata l’accelerazione che ha portato all’accordo con il Chelsea per Romelu Lukaku. In uscita non si sta muovendo nulla, abbiamo capito che Edin Dzeko non sia nei movimenti in uscita a meno che non arrivi una proposta importante. Per far spazio a Dybala serve che esca Alexis Sanchez».