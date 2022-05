Pirola, Monza o Inter (in prestito)? Presto novità: ecco le possibili destinazioni – IN

Pirola ha appena terminato la sua stagione al Monza con la promozione in Serie A. Con lui anche Michele Di Gregorio, suo ex compagno all’Inter Primavera, ma a differenza sua (vedi articolo), il suo riscatto da parte del club bianco-rosso non è così scontato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, qualora il giocatore dovesse tornare all’Inter (e dunque andare ancora una volta in prestito), diversi i club interessati al ragazzo.

FUTURO DA DECIDERE – Lorenzo Pirola ha disputato l’ultima stagione in prestito al Monza (caratterizzato da qualche problema fisico), giocando un totale di dieci partite in Serie B. Quattro partite, tutte da titolare, nei play-off di Serie B. Nei prossimi giorni Inter e Monza si riuniranno per discutere il futuro del ragazzo. Ricordiamo i brianzoli hanno a disposizione un diritto di riscatto, mentre l’Inter ha l’opzione di contro-riscatto sul ragazzo. Di mezzo non c’è nessun obbligo, motivo per cui il giocatore potrebbe rientrare a Milano e successivamente decidere, in comune accordo con la società, l’opzione migliore per lui e per il suo percorso di crescita. In caso di prestito, tanti i club interessati in Serie B, ma da segnalare anche qualche club interessato in Serie A: su tutti il Sassuolo, sempre attivo se si parla di giovani talenti italiani. Stesso discorso riguarda l’Empoli e la neo-promossa Cremonese. Pirola per l’Inter rappresenta un patrimonio, oltre che un giocatore da far crescere. In tal senso, potrebbe rappresentare anche una possibile pedina di scambio per arrivare ad altri giocatori.