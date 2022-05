Perinetti: «Chi prende Dybala fa sempre bene! Inter, più di un contatto»

L’ex dirigente al Palermo Giorgio Perinetti ha parlato a Juventus News 24 di Paulo Dybala e del suo futuro. L’argentino sembra vicino a vestire la maglia dell’Inter

DYBALA − Perinetti discute sul futuro della Joya: «Chi prende Dybala fa sempre bene, il ragazzo ha sempre il suo perché. E’ un grandissimo talento, poi deciderà Inzaghi se sarà il profilo giusto per il suo attacco. Io credo che a Paulo non dispiacerebbe rimanere in Italia. Non so quanto sia reale l’interesse della Roma, mentre penso che con i nerazzurri ci sia stato ben più di un semplice contatto».