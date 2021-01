Pinamonti, tentativo Valencia per l’attaccante dell’Inter: il retroscena

Il Valencia ha messo le mani su Patrick Cutrone, precedentemente però avrebbe fatto un tentativo in casa Inter per Andrea Pinamonti

RETROSCENA – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, il Valencia avrebbe fatto un sondaggio in casa Inter per Andrea Pinamonti. Nelle ore in cui sembrava fattibile lo scambio con la Roma tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez, il club nerazzurro avrebbe aperto alla cessione dell’attaccante italiano a titolo temporaneo. Allora sarebbe avvenuto il sondaggio da parte degli spagnoli. Niente da fare però. Non si è concretizzato l’affare tra nerazzurri e giallorossi e sarebbe avvenuto anche il dietrofront su Pinamonti, che resterà all’ombra della Madonnina. A concretizzarsi è invece stata l’operazione che presto porterà Patrick Cutrone alla squadra iberica.

