Stankovic pararigori non basta a Firenze, l’Inter Primavera crolla 2-1 al 93′

Stankovic migliore in campo tra i pali nonostante la sconfitta dell’Inter Under 19 a Firenze. Il 2-1 della Fiorentina nella partita dell’8ª giornata del Campionato Primavera 1arriva prima del triplice fischio finale, dopo un assedio durato fin troppo. Prestazione opaca per la squadra di Madonna, che non crea praticamente nulla

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo (vedi articolo), la ripresa si apre con il secondo cambio di Madonna: esce Carboni, entra Persyn. E di nuovo Stankovic nega la gioia del gol a Munteanu. Al 47′ ammonito Spalluto per carica proprio sul portiere. Al 55′ terzo cambio per l’Inter: esce Lindkvist, entra Oristanio. La partita si sblocca al 64′, quando Fonseca segna in mischia con una zampata di destro dopo l’uscita a vuoto di Luci. Al 66′ primo cambio per la Fiorentina: esce Spalluto, entra Di Stefano. E al 67′ Munteanu “finalmente” riesce a superare Stankovic con un diagonale velenosissimo. Al 70′ ammonito Corradini per fallo tattico su Oristanio. Al 74′ ultimo doppio cambio per l’Inter: escono Sottini e Wieser, entrano Tonoli e Mirarchi. Fiorentina-Inter si infiamma nel finale, all’84’ ammonito un componente della panchina dell’Inter per proteste. All’87 Stankovic respinge il rigore calciato da Munteanu, causato da un braccio largo di Andrea Moretti. All’88 secondo e ultimo cambio per la Fiorentina: esce Corradini, entra Neri. L’arbitro Maranesi assegna quattro minuti di recupero, che si aprono con Tonoli ammonito per fallo su Munteanu. Poi al 93′ Di Stefano trova il gol-vittoria, girandosi repentinamente per bruciare l’ottimo Stankovic. Beffa proprio nel finale per l’Inter di Madonna, che resta a quota 10 punti in classifica ma con due partite ancora da recuperare.

2 FIORENTINA – INTER 1

MARCATORI: Fonseca (I) al 64′, Munteanu (F) al 67′ e Di Stefano (F) al 93′.

FIORENTINA UNDER 19 (3-5-2): 1 Luci; 4 Chiti, 5 Fiorini (C), 2 Frison; 7 Milani, 6 Corradini (16 Neri dall’88’), 10 Agostinelli, 8 Bianco, 3 Niccolò Pierozzi; 9 Spalluto (18 Di Stefano dal 66′), 11 Munteanu.

A disposizione: 12 Ricco; 14 Gabrieli, 15 Gentile, 17 Krastev, 19 Toci, 20 Amatucci, 21 Tirelli, 22 Biagetti, 23 Saggioro, 24 Sene.

Allenatore: A. Aquilani

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Stankovic (C); 2 Lorenzo Moretti, 4 Sottini (13 Tonoli dal 74′), 5 Hoti (15 Andrea Moretti dal 23′), 3 Dimarco; 8 Casadei, 7 Squizzato, 6 Wieser (16 Mirarchi dal 74′); 10 Lindkvist (20 Oristanio dal 55′); 9 Fonseca, 11 Carboni (14 Persyn dal 46′).

A disposizione: 12 Magri, 21 Rovida; 17 Peschetola, 18 Goffi, 19 Jurgens.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: V. Maranesi della sezione di Ciampino (ROMA)

NOTE – Stankovic (I) para rigore a Munteanu (F) all’87’; Ammoniti: Sottini (I) al 35, Spalluto (F) al 47′, Corradini (F) al 70′ e Tonoli (I) al 92′; Recupero: 1′ (PT) e 4′ (ST).