Ranocchia in Inter-Benevento, sufficienza piena ed esempio per tutti

Ranocchia, quarta presenza stagionale in Serie A ieri in Inter-Benevento. Altra prestazione esemplare del difensore dal 2011 in nerazzurro.

UN ESEMPIO – Ranocchia, schierato titolare ieri durante Inter-Benevento da Antonio Conte – assente in panchina per squalifica -, ha messo in mostra l’ennesima prestazione esemplare e senza sbavature al centro della difesa nerazzurra. Sei e mezzo il voto dato dalla nostra redazione (vedi pagelle). Quarta chiamata stagionale per il centrale classe ’88 che nonostante il poco utilizzo ha risposto presente tutte le volte che è stato chiamato in causa per sostituire Stefan de Vrij, sesto giocatore più utilizzato dal tecnico italiano con ben diciotto presenze su venti totale – prima di lui Romelu Lukaku a 19 mentre Nicolò Barella, Lautaro Martinez, Achraf Hakimi e Samir Handanovic a 20 -. Ranocchia essenziale per questa Inter, mai una parola fuori posto e prestazioni di alto livello: un esempio per il resto della squadra.