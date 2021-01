Pinamonti non ancora coinvolto da Inter e Roma ma può esserlo – Sky

Pinamonti non sa ancora se rimarrà all’Inter o andrà via entro fine mercato. Come riportato da Fabrizio Romano – giornalista di “Sky Sport” – il suo futuro è strettamente legato a quello di Dzeko e Sanchez

VIAVAI DI PUNTE – Il futuro di Edin Dzeko e Alexis Sanchez è ancora in discussione. Contatti continui e in corso tra Inter e Roma. Il Direttore Generale giallorosso, Tiago Pinto, è ancora a Milano con la dirigenza nerazzurra. C’è il gradimento da parte di tutte le parti alla conclusione dell’operazione. Manca l’accordo economico sulla differenza tra gli ingaggi dei due attaccanti. Ballano 3 milioni di euro. Al momento nell’operazione non è incluso Andrea Pinamonti, che però potrebbe essere coinvolto in prestito. In caso di arrivo di Dzeko, l’Inter potrebbe sacrificare anche Pinamonti per far rientrare Eder, in uscita dal Jiangsu Suning.