Inter-Benevento, tentazione Eriksen dal 1′. Riposo in vista per Vidal – SM

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Inter-Benevento è in programma domani sera alle 20:45. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro il Milan, vogliono proseguire al meglio la rincorsa alla vetta della classifica. Tentazione Eriksen dal 1′. Le ultime da “SportMediaset”

LE ULTIME – Inter-Benevento si avvicina. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, reduci dalla vittoria contro il Milan, vogliono proseguire al meglio la rincorsa alla vetta della classifica. Il tecnico nerazzurro, per la sfida alla squadra di Inzaghi, potrebbe far ruotare degli uomini. In difesa, davanti ad Handanovic, ci saranno Skriniar, Bastoni e Ranocchia, con de Vrij che potrebbe riposare. A centrocampo, il tecnico nerazzurro, potrebbe affidarsi ad Eriksen, match-winner di Coppa Italia, con Brozovic che partirebbe dalla panchina. Accanto al danese pronti Barella e Gagliardini, con Vidal, almeno inizialmente, in panchina. A destra ci sarà Hakimi, con Young sulla corsia di sinistra. In attacco, confermata la coppia Lukaku-Lautaro Martinez, con Sanchez, al centro di voci di mercato, che non partirà dal 1′.