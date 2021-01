Perisic, voci Chelsea spente: l’Inter ha scelto il futuro del croato

L’Inter avrebbe deciso il futuro di Ivan Perisic, accostato al Chelsea: questa la scelta presa dal club nerazzurro per questa sessione di mercato

FUTURO – A spiegare la situazione Ivan Perisic è stato Fabrizio Romano. Queste le parole di Fabrizio Romano all’interno della sua rubrica sul canale “Spreaker” di “Calciomercato.com”. «L’Inter vive un momento di blocco sul mercato. Un periodo di congelamento tra trattative in uscita complesse, la ricerca di soci da parte di Suning e la difficoltà generale di un mercato non semplice per tutti. Ecco perché cambiano alcune decisioni in corsa: Ivan Perisic infatti non è considerato nella lista dei partenti in questo momento».

DECISIONE – Romano prosegue sul croato. «Il croato come tante altre pedine sarebbe cedibile a fronte di un’offerta importante che superi i 15 milioni, ma nessuno ha messo sul tavolo dell’Inter queste cifre. Neanche lontanamente. Le voci sul Chelsea si sono spente in fretta, soprattutto chiudere l’affare a titolo definitivo ormai sembra utopia in questo mercato. Antonio Conte tiene volentieri Perisic con sé come ricambio in attacco e jolly di fascia, aspettandosi miglioramenti costanti. A meno di sorprese la scelta è di tenerlo e rivalutarne la cessione poi in estate quando potrà cambiare davvero tanto, questa l’idea dell’Inter, la strategia tra presente e futuro sul versante Perisic».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com