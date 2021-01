Jiangsu Suning, momento difficile: mancano 3 mesi di stipendi e non solo

Zhang Jindong

Mentre in Italia impazzano le voci sulla cessione dell’Inter, la situazione in casa Jiangsu Suning non sarebbe delle più facili

DIFFICOLTÀ – Secondo quanto riportato da Titan Sports Plus, una fonte di media cinese rivelerebbe che le difficoltà in casa Jiangsu Suning, club cinese che condivide con l’Inter lo stesso proprietario. Infatti gli stipendi degli ultimi 3 mesi nel 2020 non sarebbero stati pagati. I pagamenti per i diritti di immagine dei giocatori nel 2020 non sarebbero stati elaborati. E i 2,55 milioni di euro di bonus promessi per la vittoria del campionato cinese non sarebbero stati pagati.