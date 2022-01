Perisic e il rinnovo con l’Inter: arriva il mese decisivo. L’idea del club – SI

Perisic è in scadenza di contratto al 30 giugno e l’arrivo di Gosens ora cambia gli scenari sulla sinistra (vedi articolo). L’Inter resta intenzionata a proporgli il rinnovo, ma Sportitalia spiega come l’idea sia ben chiara.

A MERCATO CHIUSO – Completati i trasferimenti in entrata e in uscita l’Inter riprenderà in mano la questione rinnovi. Febbraio, secondo Sportitalia, sarà decisivo per capire se Ivan Perisic prolungherà il suo contratto, in scadenza al 30 giugno. Al momento non ci sono aperture del giocatore, che guadagna cinque milioni di euro, a ridursi l’ingaggio. L’idea dell’Inter è chiara: abbassare il monte stipendi, gliene offre quattro. Bisognerà capire se Perisic andrà incontro alle volontà della società, oppure se preferirà andarsene a parametro zero a fine stagione. Intanto, dopo aver preso Robin Gosens, c’è anche Andrea Cambiaso nel mirino dell’Inter qualora Perisic non dovesse rinnovare.