Frattesi, l’Inter lo segue da tempo ma non entro domani. Un dato particolare

Frattesi non andrà all’Inter entro le 20 di domani, termine ultimo del mercato. Ne è certo Pedullà, che smentisce le voci uscite ieri (vedi articolo) ma segnala come i nerazzurri siano favoriti per prenderlo in estate.

NON SI MUOVE – Davide Frattesi è uno dei centrocampisti che si sono messi maggiormente in mostra in questa Serie A. Il Sassuolo sa che prima o poi diventerà un pezzo pregiato del mercato, ma non vuole privarsene adesso. Alfredo Pedullà, sul suo sito, parla di interesse dell’Inter già dallo scorso ottobre e di trattativa slegata da Gianluca Scamacca, probabile futuro nerazzurro. Frattesi, però, non si muoverà fra oggi e domani: per il Sassuolo è indispensabile, niente possibilità di trasferimento immediato. In aggiunta, l’Inter ora non ha necessità per il centrocampo. C’è poi da ricordare un dato particolare per la trattativa: la Roma otterrà il 30% sulla futura rivendita di Frattesi.

Fonte: alfredopedulla.com