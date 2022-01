Caicedo si decurta l’ingaggio per l’Inter e punta il Milan: ecco perché può essere già decisivo – CdS

Caicedo è solo l’ultimo arrivato ma rischia già di essere fondamentale in casa Inter. Come ripreso dal Corriere dello Sport odierno, dopo lo sforzo economico per trasferirsi a Milano, è già proiettato verso il derby contro il Milan. E può essere protagonista

SUBITO PRONTO – Pur di unirsi all’Inter fino al 30 giugno, Felipe Caicedo ha accettato la decurtazione del suo ingaggio previsto a Genova in questo finale di stagione. E il prestito secco è realtà. L’Inter verserà solo 800.000 euro per i prossimi cinque mesi. E alla fine lo sforzo è arrivato anche dal Genoa, che pagherà una piccola parte dello stipendio dell’attaccante ecuadoriano. In attesa di debuttare in partita ufficialmente, Caicedo è già sceso in campo per alcuni minuti con la maglia dell’Inter nell’amichevole giocata ad Appiano Gentile contro una selezione nerazzurra di Under-18 e Under-17. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il classe ’88 lavorerà con Simone Inzaghi per farsi trovare già pronto per il Derby di Milano. L’infortunio di Joaquin Correa e il viaggio internazionale sia di Alexis Sanchez sia di Lautaro Martinez, di ritorno a Milano solo giovedì, possono rendere Caicedo subito protagonista in Inter-Milan di sabato 5 febbraio. Dalla panchina, ovviamente. Inizia l’avventura di Caicedo all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

