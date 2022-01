Bologna-Inter fa discutere: arriva il ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo

Bologna-Inter rischia di essere la partita infinita di questa stagione in Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, in queste ore è previsto il ricorso nerazzurro nei confronti del Giudice Sportivo

NUOVA PUNTATA – Non è certo finita con la decisione di (ri)giocare la partita in un’altra data. Per Bologna-Inter oggi – domenica 30 gennaio – la società nerazzurra presenterà appello alla Corte Federale contro la decisione del Giudice Sportivo, Dott. Valerio Mastrandrea (vedi comunicato), che dieci giorni fa non ha ravvisato la necessità di approfondimenti tali da decretare lo 0-3 a tavolino. Come sottolineato dal Corriere dello Sport odierno, evidentemente l’Inter si aspetta qualcosa di diverso. Questi i motivi del ricorso. In attesa di ulteriori novità.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

