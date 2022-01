Brazao ultima operazione prevista dall’Inter a gennaio: mercato (de)finito – CdS

Brazao attualmente fa parte della rosa dell’Inter ma smetterà di farne parte nelle prossime ore. Come ripreso dal Corriere dello Sport odierno, l’operazione che riguarda il portiere brasiliano sarà l’ultima nerazzurra in questa sessione di mercato

ULTIMA OPERAZIONE – Annunciato anche l’acquisto di Felipe Caicedo (vedi articolo), l’Inter a gennaio può definirsi soddisfatta. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il mercato in entrata è stato dichiarato chiuso dai dirigenti nerazzurri. Ora resta solo da sistemare l’ultimo esubero, Gabriel Brazao (vedi articolo). Si attende solo l’annuncio del prestito al Cruzeiro del portiere brasiliano classe 2000. La speranza dell’Inter è che Brazao trovi un po’ di spazio in Brasile dopo il lungo stop per infortunio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

