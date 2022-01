UFFICIALE – Bologna-Inter, niente 0-3 a tavolino: la decisione

Bologna-Inter non vede lo 0-3 a tavolino. Il Giudice Sportivo ha deciso sulla partita non disputata lo scorso 6 gennaio, senza infliggere alcuna sanzione ai rossoblù per la mancata presentazione.

LA DECISIONE – Il Giudice Sportivo, in relazione a Bologna-Inter, delibera di non applicare alla società ospitante le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto. Rimette alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara. Questo significa che non arriva lo 0-3 a tavolino. La partita dovrà essere giocata, ancora da decidere la data del recupero ma a questo punto sarà per forza dopo la sosta.