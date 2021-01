Perisic non lascia l’Inter, rifiutati due club di Bundesliga

Perisic – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Ivan Perisic non lascerà l’Inter in questo mercato di gennaio. L’attaccante croato, considerato tra i possibili sacrificabili, avrebbe rifiutato due offerte provenienti dalla Bundesliga

Dopo la stagione scorsa, disputata e conclusa con il “Triplete” con la maglia del Bayern Monaco, le sirene della Bundesliga sono tornate a suonare per Ivan Perisic. Secondo “Sport1” il centrocampista croato, considerato tra i possibili sacrificabili dei nerazzurri, avrebbe infatti rifiutato le proposte di Hertha Berlino e di Borussia Dortmund. Il Borussia Dortmund avrebbe chiesto un prestito all’Inter, ma davanti all’opposizione del giocatore, attualmente non interessato a un ritorno in Germania, la trattativa non può decollare.

fonte: sport1.de