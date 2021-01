VIDEO AMARCORD – Balotelli elimina la Juventus: doppietta nel 2-3 Inter

Condividi questo articolo

Steindy (talk) 00:22, 29 November 2009 (UTC), CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 30 gennaio 2008. In Coppa Italia, nel ritorno dei quarti di finale, Balotelli firma una doppietta contro la Juventus.

PREDESTINATO – Mario Balotelli segna quattro gol nelle prime quattro presenze con l’Inter. Dopo la doppietta alla Reggina, il talento ne firma un’altra, sempre in Coppa Italia, stavolta in casa della Juventus. Il primo è quello che apre le danze il 30 gennaio 2008, al 10′ del ritorno dei quarti di finale. Su un lancio dalle retrovie, il talento non ancora diciottenne controlla con la spalla e batte a rete di controbalzo. Dopo quattro minuti Alessandro Del Piero trova il pareggio con una punizione dalla distanza che spiazza Francesco Toldo. Pochi minuti dopo l’Inter si avvicina al raddoppio, ma il tiro da fuori di Maniche finisce sulla traversa. E paradossalmente passa avanti la Juventus. Al 31′ una punizione dalla sinistra viene prolungata in area, ma colpisce il palo: Vincenzo Iaquinta batte Toldo da distanza ravvicinata, sulla respinta. Anche qui, però, il vantaggio dura poco: al 39′ Hasan Salihamidzic colpisce di mano in area, rigore per l’Inter. Dagli undici metri batte Julio Cruz, che trova un altro gol contro i bianconeri. All’intervallo la gara è sul 2-2, stesso risultato dell’andata a San Siro. Serve un gol, per scongiurare i supplementari e passare alle semifinali di Coppa Italia. Ancora una volta ci pensa Balotelli. Al 53′ riceve palla in area, controlla spalle alla porta, resiste al marcatore e in girata spara in porta il gol del 2-3. Una prestazione straordinaria, che prefigura una grande carriera per il 17enne. Riviviamo il suo exploit nel video YouTube di “michool82”: