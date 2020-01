Pedullà: “Gabigol non in Italia, Inter cerca tesoretto. Kumbulla e Politano…”

Pedullà – dopo aver aggiornato la situazione relativa ai possibili acquisti – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia fa anche il punto sulle cessioni, necessarie per completare tutti gli affari. Si parte da Gabigol, ma non è l’unico esubero in attacco. In uscita anche Politano. Per il futuro c’è Kumbulla

CESSIONI E FUTURO – Tanto mercato in entrata ma anche in uscita, a partire dal nome di Gabriel Barbosa, appena rientrato dal prestito. Per Alfredo Pedullà la sua cessione definitiva avverrà a “distanza”: «Non è prevista la presenza di Gabigol in Italia. L’attaccante brasiliano è in trattativa no-stop con il Flamengo, ma chiede troppo a livello d’ingaggio. In Europa per Gabigol c’è solo il West Ham, non il Chelsea. L’Inter spera di fare cassa con Gabigol per creare il tesoretto utile per il mercato di gennaio. La situazione Andrea Pinamonti con il Genoa è un grosso problema per via del diritto di riscatto. Matteo Politano a 25 milioni costa troppo per quello che non ha fatto ed è l’ultima scelta dell’Inter, ma cosa se ne farebbe la Fiorentina ora? Confermo il fortissimo interessamento dell’Inter per il difensore Marash Kumbulla dell’Hellas Verona, ma per l’estate ci sono anche Atalanta e Napoli. Operazione molto ben avviata ma non chiusa, l’Inter ha messo una freccia importante per prenderlo».