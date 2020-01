Pedullà: “Eriksen a 0! Chiesti Mendy e un altro esterno, ma per ora l’Inter…”

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia aggiorna la situazione mercato dell’Inter, facendo un nuovo nome per la fascia. Si tratta di Mendy, sebbene le novità non siano positive. Tutto ruota attorno ai soliti nomi, tra cui Eriksen

DOPPIO COLPO – Sono rimasti due nomi appetibili per Alfredo Pedullà a centrocampo, anzi uno: «Christian Eriksen è una situazione che per l’Inter vale concretamente per luglio, adesso no. L’Inter non ci pensa per gennaio, almeno ora, e difficilmente le cose cambieranno. Eriksen ha altre proposte ma non ha intenzione di valutarle ora perché vuole chiudere la stagione con il Tottenham. Poi, ovviamente, se al Tottenham arrivasse un’offerta da 30 milioni di euro potrebbe cambiare tutto. L’Inter ha già avuto due incontri per Eriksen e i contatti sono proficui. Sta seguendo questa pista, ma vale per luglio perché ora aspetta Arturo Vidal, nonostante il muro del Barcellona. Per il cileno bisogna aspettare il 12-13 gennaio».

NON SOLO MENDY – La novità di giornata da parte di Pedullà arriva per il ruolo di quinto mancino: «Come esterno sinistro l’Inter ha fatto un giro di telefonate per capire la fattibilità di alcune operazioni in prestito con diritto di riscatto. Ha chiesto per Benjamin Mendy (Manchester City) e Marcos Acuna (Sporting Clube de Portugal), ma senza ricevere un’apertura. L’Inter sta valutando un esterno sinistro, non un destro che gioca a sinistra. Matteo Darmian (Parma) resta in lizza. Al momento l’Inter non libera Federico Dimarco, su cui l’Hellas Verona è in vantaggio, perché non vuole privarsi di un esterno. Prima serve un acquisto lì. Se non trova bene in Europa, può arrivare subito Darmian».