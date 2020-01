Di Marzio: “Young, Inter aveva la prima scelta. Llorente non solo scambio”

Young del Manchester United ma non solo per l’Inter: ecco come la dirigenza vuole gestire il budget di gennaio, da Vidal a Llorente. Gianluca Di Marzio, dopo la notizia precedente (vedi articolo), è tornato sui nerazzurri nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

LE SCELTE – Gianluca Di Marzio prosegue dopo aver parlato di Ashley Young del Manchester United: «L’Inter come prima scelta aveva Marcos Alonso, però la richiesta del Chelsea è stata elevatissima, superiore ai quaranta milioni di euro. L’Inter ha un budget che si sta trattenendo nel caso in cui dal Barcellona arrivassero notizie positive su Arturo Vidal. E poi l’attaccante, sono sempre Olivier Giroud e Fernando Llorente le ipotesi. Giroud con il Chelsea, Llorente con il Napoli non solo in uno scambio con Matteo Politano».