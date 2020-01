Solskjaer: “Young all’Inter? Non parliamo di cessioni, ma di rinforzarci”

Condividi questo articolo

Young all’Inter è la principale notizia di serata in termini di calciomercato. Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha parlato al termine del derby di Carabao Cup perso per 1-3 contro il Manchester City (andata delle semifinali) e commentato la possibilità che si trasferisca.

NON PER ORA – Ashley Young non era nemmeno in panchina, per scelta tecnica, nel derby fra Manchester United e Manchester City di Carabao Cup. Il manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha risposto sulle voci sull’Inter per il difensore (vedi articolo): «Questa sera non è il momento per parlare di giocatori che devono essere ceduti. Questo perché abbiamo necessità dei giocatori che abbiamo in rosa, abbiamo ancora alcuni mesi da qui alla fine della stagione e non dobbiamo pensare a indebolirci, ma a rinforzarci. Non vedo come questo possa accadere. Non so di che cosa tu stia parlando, dovresti chiedere a Young, io penso alla prossima partita».