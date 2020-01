Braz (Flamengo): “Gabigol? Un anno fa abbiamo aspettato. Ora…”

Gabigol è, dallo scorso 1 gennaio, di nuovo un giocatore dell’Inter, anche se solo formalmente. L’attaccante brasiliano, scaduto il prestito con il Flamengo, è tornato a essere nerazzurro ma in attesa di trovare una nuova sistemazione. I rossoneri di Rio de Janeiro stanno spingendo affinché torni a titolo definitivo: il vicepresidente Marcos Braz, come riporta Globo Esporte, ha spiegato quando potrà succedere.

TEMPI CON TRANQUILLITÀ – Il ritorno di Gabigol all’Inter non sembra preoccupare più di tanto il Flamengo. Il vicepresidente Marcos Braz è convinto che, anche dopo la scadenza del prestito, sia possibile raggiungere un accordo con l’Inter per l’attaccante. Stavolta, presumibilmente, si tratterebbe di un trasferimento a titolo definitivo: «Con Gabigol, un anno fa, abbiamo raggiunto un’intesa nel corso del mese di gennaio. Se il Flamengo è riuscito ad aspettare un po’ di più lì, quando non aveva ancora ottenuto tutti i risultati che poi ha conquistato (ha vinto il Brasileirao e la Libertadores, ndr), perché non dobbiamo avere di nuovo pazienza adesso? Esistono dei tempi per lui che sono diversi da quelli che chiedono i tifosi. Siamo attenti alla questione mercato. Abbiamo cominciato bene, credo che siano state fatte delle buone operazioni».

Fonte: GloboEsporte.globo.com.br – Felipe Schmidt