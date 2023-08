Pavard, decisiva la sua volontà! Fretta Inter: sbarca oggi? − Sky

L’Inter ha fretta di portare Pavard in Italia. Col Bayern Monaco accordo trovato, si attende il via libera tedesco. Potrebbe arrivare anche oggi

TRATTATIVA SCANDITA − Luca Cilli, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, dà aggiornamenti sull’affaire Benjamin Pavard: «L’idea del club è quella di far arrivare Pavard il prima possibile, già nella giornata di oggi. Accordo da 30 milioni più 2 di bonus, si attende il via libera del Bayern Monaco. Difensore importante su cui l’Inter ha deciso di investire parecchio: diventerebbe uno dei giocatori più costosi di questa sessione estiva di calciomercato. Protagonista della Francia campione del Mondo 2018, giocatore fortemente voluto da Inzaghi, è un regista difensivo. Trattativa scandita. Il Bayern sta per chiudere Geertruida, il sostituto del francese. La volontà di Pavard ha giocato un ruolo molto importante. Anche nelle ultime ore quando Tuchel ha provato a trattenerlo, lui non ha cambiato la sua volontà di lasciare il Bayern. È stimolato dall’Inter».