Handanovic aspetta ancora una chiamata: la paura fa 40 (senza 3R Inter)

Handanovic non si è ancora accasato dopo l’addio all’Inter e le opzioni iniziano a scarseggiare. Il mercato offre poco all’ex capitano nerazzurro, soprattutto se le pretese continuano a essere elevate, ma non è ancora detta l’ultima parola. È tempo di voltare pagina, anche senza paura

ADDIO SILENZIOSO – Il 12 luglio 2023 l’Inter saluta Samir Handanovic con un comunicato ufficiale. Comunicato ufficiale che arriva undici anni dopo l’arrivo ad Appiano Gentile e dodici giorni dopo la scadenza del contratto dell’ex capitano nerazzurro, che è un ex a tutti gli effetti dal 30 giugno. Dodici giorni in più per dirsi addio nonché due giorni prima del compleanno. Il 14 luglio Handanovic compie 39 anni da svincolato. E a distanza di quaranta giorni lo status è invariato: il classe ’84 sloveno è ancora senza squadra dopo l’addio all’Inter. Non esattamente la situazione pensata e sperata da Handanovic dopo la rottura con il mondo interista. E il termine “rottura” non è casuale: Handanovic e l’Inter non si sono lasciati benissimo, al di là delle frasi di facciata. E lo dimostra l’addio silenzioso paradossalmente più rumoroso del previsto. Anche se ormai 39enne, l’ex capitano voleva provare a scrivere altre pagine di storia interista… da protagonista. Scenario impossibile per l’Inter, che aveva già deciso di voltare pagina. Non solo con (il viavai di) André Onana numero uno ma proprio senza Handanovic. Nemmeno da dodicesimo ingombrante. Presa di posizione netta. Scelta condivisibile dal punto di vista sia del contenimento dei costi sia soprattutto del ricambio generazionale. Il messaggio è forte e chiaro: può esistere un’Inter senza Handanovic dopo undici anni insieme. E l’unica reazione comune, dopo la cocente delusione di Istanbul, deve riguardare solo il collettivo e non i (vari) singoli…

Inter volta pagina, ora tocca ad Handanovic

LUNGA ATTESA – Handanovic dopo la Finale di Champions League contro il Manchester City ha (ri)messo l’io davanti al noi. Nessun messaggio di ripartenza. Nemmeno falso come quello di un altro “ex” in casa. Apprezzabile, in quest’ultimo caso. Perché dopo undici anni di Inter no-stop si può dire di tutto su Handanovic ma non accostarlo all’altro “deluso” [post-Istanbul…] Romelu Lukaku, che è l’emblema del mordi-e-fuggi calcistico privo di passione. Handanovic si sentiva già scaricato. E probabilmente era più deluso per l’ennesima panchina stagionale, in favore di Onana titolare, che per la sconfitta dell’Inter in sé. Reazione da amante ferito e tradito. Iperbole eh… ma il discorso non cambia. Dopo undici anni insieme è tempo di voltare pagina. L’Inter lo fa assegnando immediatamente il “suo” numero 1 a Yann Sommer, che completa il nuovo terzetto a disposizione di Simone Inzaghi tra i pali. Handanovic no. Ed è strano fino a un certo punto. Così come i piani ambiziosi (a livello personale) di Handanovic si sono scontrati con quelli ambiziosi dell’Inter (a livello aziendale), lo stesso vale per la nuova potenziale squadra. Handanovic aspetta l’occasione giusta ma non è detto che possa andare in porto il piano A pensato per il suo finale di carriera: a 39 anni anche i più grandi della storia hanno dovuto accettare il trascorrere del tempo per ridimensionare il proprio ego. Handanovic forse è solo un altro Peter Pan calcistico che sogna nuovi record lottando contro il tempo presente… reale.

Inter è sempre casa ma non più presente

LA 3R NERAZZURRA – L’obiettivo dichiarato da Handanovic, dopo l’addio all’Inter, è quello di giocare ancora un paio di anni. Possibilmente in Europa. Magari proprio in Italia. Trovare una squadra disposta ad affidargli il ruolo di titolare a ridosso dei 40 anni è un’impresa. Soprattutto se il livello sperato non è solo quello della Serie A ma proprio della Champions League. Più facile un ruolo da dodicesimo affidabile in Italia, proprio come all’Inter nell’ultima stagione con Onana. O proprio quello di “chioccia” di un portiere giovane – ruolo mai realmente accettato all’Inter – nell’Europa che conta. Oppure il ruolo di numero uno in una realtà più modesta, lontano dai palcoscenici calcati a Milano per oltre un decennio. Piano A, piano B e piano C post-Inter. Poi c’è il piano D, che porta al ritiro immediato per iniziare una nuova carriera extra-campo. Scenario che fa paura anche ad Handanovic. E sarebbe clamoroso ma – dopo quaranta giorni di vacanze estive extra – nemmeno così tanto. Come finirà? E come volterà pagina? Handanovic, nonostante la paura di vedersi in versione 40enne disilluso, non sembra il tipo da tornare sui suoi passi. E a breve definirà il suo futuro. Che per la stagione in corso non sarà all’Inter, poi chissà… Perché l’Inter sarà sempre casa per Handanovic ma non in questa stagione basata sulle tre R: ripartenza, rinnovamento e rivoluzione. Da quel 12 luglio 2023 sono già quaranta giorni che Handanovic aspetta una chiamata per tornare a essere protagonista tra i pali… quaranta giorni senza Inter.