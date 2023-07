Pastorello: «De Vrij, a breve l’annuncio! Pereyra piace all’Inter» – IN

Intercettato fuori dalla sede dell’Inter dal nostro inviato Roberto Novella, l’agente Federico Pastorello ha parlato della situazione di alcuni dei suoi assistiti dopo l’incontro appena terminato con i dirigenti. Focus su de Vrij e Pereyra.

CONTRATTI E OBIETTIVI – Queste le parole di Federico Pastorello dopo l’incontro con i dirigenti nella sede dell’Inter: «Ormai sono stato qui per gli ultimissimi dettagli per il rinnovo di de Vrij, verrà fatto l’annuncio a breve, è quasi tutto a posto. Pereyra piace, anche per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto: è una delle opzioni che stanno valutando. Di Meret non abbiamo mai parlato, se dovessimo iniziare a parlarne dipenderà al massimo dalla partenza di Onana. Sarr non è un’opzione, anche perché l’Inter sta cercando un braccetto di destra».