Onana, dall’Inghilterra sicuri: ottimismo in casa Manchester United

Prosegue il pressing del Manchester United per André Onana, nel mirino come primo obiettivo per la porta. Secondo la testata inglese Daily Mail, c’è ottimismo tra i Red Devils di chiudere a breve la trattativa.

OFFERTA IN AUMENTO – Dopo aver offerto circa 45 milioni di euro e aver visto la proposta rifiutata dall’Inter, il Manchester United alza l’offerta per André Onana a 50 milioni di euro. Non ancora abbastanza per i nerazzurri, che restano saldi su una richiesta minima di 55 milioni di euro. Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra i Red Devils sono pronti ad accontentare la domanda dei nerazzurri e resta grande ottimismo per regalare al tecnico Erik ten Hag il portiere che ne ha fatto le fortune ai tempi dell’Ajax.