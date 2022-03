Ospina all’Inter come vice-Onana? Situazione con Meret un indizio

L’Inter lavora per preparare la sfida contro la Juventus di domenica alle 20:45. I nerazzurri devono vincere per tenere aperto il sogno scudetto. Samir Handanovic sarà regolarmente in campo ma il suo futuro è tutto da scrivere. David Ospina è un nome per l’Inter in caso di addio del capitano.

SITUAZIONE – L’Inter deve capire cosa farà Handanovic nel prossimo futuro. Il portiere capitano dei nerazzurri infatti potrebbe lasciare Milano la prossima stagione. L’Inter si è già assicurata Andre Onana a parametro zero e, in caso di addio, si andrebbe alla ricerca di un secondo portiere di alto livello e che possa aiutare Onana ad inserirsi. Un nome è quello di David Ospina con l’estremo difensore ex Arsenal che lascerà il capoluogo campano a fine stagione. Ospina è un portiere di assoluta esperienza e una situazione a Napoli potrebbe essere un fattore. Ospina, sopratutto per i primi anni, ha condiviso il posto da titolare con Alex Meret di fatto alternandosi nelle titolarità. Ora il colombiano è diventato il titolare fisso ma per un lungo periodo l’alternanza c’è stata. Sicuramente questo potrebbe essere un fattore interessante per l’Inter che avrebbe un portiere di esperienza pronto ad accettare un ruolo di comprimario.